В Самаре четыре фигуранта дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» помещены под домашний арест

Суд Самарского района Самара поместил под домашний арест четырех новых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефтепровода «Дружба». Речь идет о Владимире Матюхине, Дмитрии Никишове, Романе Гладкове и Романе Якушеве. Об этом “Ъ-Волга” во вторник сообщили в суде.

Ранее в деле о хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода фигурировали шесть человек. Были задержаны и арестованы четверо из них: генеральный директор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев, заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин. Двое других обвиняемых, экс-гендиректор ООО «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко и бывший бенефициар ГК «Петронефть» Роман Трушев, были арестованы заочно. В настоящее время они находятся в международном розыске.

19 апреля текущего года «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого задержали четырех человек.

Георгий Портнов