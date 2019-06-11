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В тюменской типографии изъяли финансовые документы

Следственное управление СК по Тюменской области провело выемку документов в типографии АО «Тюменский издательский дом» (подконтрольно региональным властям). По данным агентства «Новый день», у компании с 2016 года накопилась задолженность по налогам от 30 до 50 млн руб. Гендиректор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов или страховых взносов, подлежащих уплате организацией (ст. 199 УК РФ).

Тюменский издательский дом основан в 1973 году. Учредителем является департамент имущественных отношений Тюменской области. Гендиректор — Алексей Двизов. Как указано на сайте, издательский дом выпускает газеты «Тюменские известия», «Тюменский курьер», «Тобольская правда», «Спортивный меридиан». Кроме того, издает книги, справочную литературу, брошюры, календари.

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