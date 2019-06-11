В Ижевске временно ограничат движение транспорта 11 и 12 июня

В Ижевске временно ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня России и Дня города 11 и 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Запрет будет действовать 11 июня с 19:00 до 22:00 на ул. Бородина от ул. К. Маркса до ул. Свободы, на ул. В. Сивкова от ул. Бородина до ул. Красногеройской. 12 июня движение транспорта ограничат с 8:00 до 15:00 по Южной набережной от ул. Милиционная до ул. Телегина, с 8:00 до 23:00 по набережной им. зодчего Дудина от ул. Милиционная до «Эспланады», по ул. Милиционная от ул. Бородина до пер. Широкий, с 9:00 до 16:00 по ул. Лихвинцева от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров, по ул. Наговицына от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров, с 21:00 до 23:00 по ул. М. Горького от ул. Советская до ул. Кирова.

Кроме того, 12 июня с 16:00 приостановят движение транспорта на период прохождения колонны участников традиционного велопробега. Запрет будет действовать на ул. Удмуртская от ул. Университетская до ул. Лихвинцева, на ул. Лихвинцева от ул. Удмуртская до ул. Коммунаров, на ул. Коммунаров от ул. Лихвинцева до ул. Кирова, на ул. Кирова от ул. Коммунаров до ул. Песочная, на ул. Песочная от ул. Кирова до ул. Береговая, на ул. Береговая от ул. Песочная до кафе «Форт Робинзон».