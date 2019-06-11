Пьяный сотрудник полиции сбил на машине двух девушек в Сочи и скрылся

СКР по краю проводит доследственную проверку по факту нарушения ПДД участковым отдела полиции УВД по Сочи, в результате чего пострадали две 16-летние девушки, сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП случилось на Курортном проспекте Сочи 10 июня. По данным следствия, полицейский, находившийся за рулем «Тойота Марк Х», не пропустил на нерегулируемом пешеходном переходе двух несовершеннолетних, переходящих дорогу, и сбил их. После этого водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов нашли его быстро и направили на медосвидетельствования. Оно установило, что участковый был не трезв.

Девушки с различными повреждениями поступили в медучреждение, где им оказывается необходимая помощь.

Андрей Ульченко