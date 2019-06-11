В Сарове размыло обочину дороги на подъезде к построенному за 634 млн рублей мосту

В Сарове упала опора линии электропередачи (ЛЭП) на подъезде к мосту через реку Сатис, а обочину дороги размыло. Как сообщает городская администрация, работы по восстановлению дороги займут два-три дня, на это время движение пешеходов будет ограничено.

По предварительной информации, причиной размытия дороги и падения опоры ЛЭП стала чрезмерная нагрузка на ливневые канализации на улице Дзержинского и проспекте Мира.

«Качественное выполнение работ позволило и тротуару, и дорожному полотну выдержать незапланированные нагрузки. Для того, чтобы подобная ситуация не повторялась впредь, департамент городского хозяйства и строительный блок муниципалитета работают над возможностью установки на проспекте Октябрьскомй дополнительного открытого лотка водоотвода», — говорится в сообщении администрации города.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства Нижегородской области, строительство моста обошлось федеральному бюджету в 634 млн руб. Дорогу открыли в конце 2017 года – на месяц раньше срока. Проект моста был разработан ООО «Руссинтэк», подрядчиком выступило ООО «Фирма “Магистраль”».

В соцсетях жители сообщают, что начали жаловаться на качество строительства моста уже год назад. Тогда было замечено, что ограждения шатаются, бетон начал крошиться, а обочина – осыпаться.

Анастасия Еремина