Ремонт дорожных объектов в Удмуртии в рамках нацпроекта «БКАД» выполнен на 30%

В Удмуртии отремонтировали 30% объектов в рамка национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год. Об этом сообщает региональный пресс-офис нацпроекта со ссылкой на министра дорожного хозяйства региона Алексея Горбачева.

Министр отметил, что работы ведутся одновременно на 40 участках регионального и местного значения. На данный момент полностью отремонтированы 20 объектов — на них происходит процесс приемки. В состав приемочных комиссий в обязательном порядке включаются представители общественных организаций. Пробы асфальтобетона с участков ремонта проверяют в трех сертифицированных лабораториях – подрядчика, миндортранса и независимой организации. В случае нарушения нормативов подрядчик переделает работу за свой счет.

Напомним, что в 2019 году в рамках нацпроекта в Удмуртии должны отремонтировать 79 дорожных объектов протяженностью 134,5 км. Работы проведут четыре подрядчика: ДП «Ижевское», АО «Удмуртавтодор», ООО «ДСК "Лидер"» и ООО «РДК».