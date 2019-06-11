В 2020 году в Удмуртии увеличат минимальный размер взноса на капремонт

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Удмуртии увеличат в 2020 году. Для домов с лифтом он вырастет с 7,3 руб. до 8,7 руб., для домов без лифта — с 6,7 руб. до 8 руб. Об этом сообщает пресс-служба минстроя региона. Разница в прогнозируемой сумме сбора между 2019 и 2020 годами составит 324 млн руб. Это позволит отремонтировать дополнительно 197 крыш или заменить 166 лифтов на новые.

Министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин отметил, что это вынужденная мера. Повышение в 2020 году является первым с 2015 года, а стоимость строительных материалов, услуг и работ за это время возросла. «Мы просчитали с "Удмуртским региональным центром ценообразования в строительстве" экономически-обоснованную величину взноса на 2020 год. Для домов с лифтом она составила — 11,60 руб., без лифта — 10,70 руб. Понимая, что такое увеличение станет непосильным финансовым бременем для жителей Удмуртии, приняли решение изменить размер взноса по-минимуму»,— отметил господин Сурнин.