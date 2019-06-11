В Орске в 2019 году отремонтируют 13,5 километров дорог

Общая протяженность дорог, которые будут отремонтированы в Орске в текущем году, составит 13,5 км. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

В частности, работы предполагается провести на нижней объездной дороге от реки Урал до пл. Гагарина (протяженность составляет 2,91 км). Также планируется обновить трассу по дамбе от пл. Гагарина до моста через р. Урал (2,95 км). Кроме того, работы будут проведены в переулке Днепровский (0,6 км), на ул. Энергетиков (3,56 км), ул. Елшанской от ул. Энергетиков до ул. Азовской (2,04 км) и на ул. Карла Маркса (1,47 км). В настоящее время в Орске проведена пробная укладка асфальта с щебеночно-мастичным асфальтобетоном на участке дороги по ул. Краматорской, 13а.

Георгий Портнов