«Россети» и администрация Адыгеи заключило инвестсоглашение на 5 млрд рублей

Соглашением, заключенным между республиканскими властями и энергетической компанией, предусмотрено инвестирование 5 млрд руб. в строительство высоковольтных объектов, сообщается в пресс-релизе «Кубаньэнерго». Документом также подразумевается установление долгосрочного тарифа с сохранением в необходимой валовой выручке всех средств, полученных за счет повышения эффективности сетей, сроком не менее 10 лет.

«Россети Кубань» собирается провести консолидацию энергообъектов, которые находятся в собственности Республики и различных коммерческих структур. «Как показывает опыт других регионов, переход на единое управление дает возможность значительно повысить производственные показатели, сократить как капитальные, так и операционные издержки, внедрить передовые технологии», - говорится в пресс-релизе.

Со своей стороны власти Адыгеи планируют стимулировать рост энергопотребления в регионе для увеличения выручки энергетиков. Это позволит направить инвестиции в развитие энергетической инфраструктуры.

Андрей Ульченко