В управлении ФНС по Петербургу назначен новый замруководителя

Кадровые перестановки произошли в Управлении Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу. Новым заместителем руководителя регионального управления по выездным проверкам назначена Юлия Костецкая. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Также, по информации издания, из управления ФНС по Петербургу уволены трое руководителей межрайонных инспекций: №9 Центрального района, №27 Фрунзенского района и №25 Петроградского района. По официальным данным они ушли из-за плохих показателей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в начале года был назначен новый руководитель Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу Александр Гнедых. Перед ним была поставлена амбициозная задача — увеличить налоговые поступления в бюджет Петербурга до 1 трлн рублей.