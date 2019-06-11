Рост цен на Кубани в мае составил 0,4%

В Краснодарском крае цены на товары и услуги в мае текущего года по сравнению с апрелем 2019 года выросли на 0,4%. Продовольственные товары подорожали на 0,4%, непродовольственные – на 0,1%, услуги – на 0,6%, сообщает Краснодарстат.

По данным ведомства, среди продовольственных товаров больше всего выросли цена на лук репчатый (на 33,5%), свеклу столовую (на 25,5%) и лимоны (на 20,2%). Подешевели свежие огурцы и помидоры (на 28,8% и 16,9% соответственно), а также яйца (на 15,7%).

Среди непродовольственных товаров рост цен (в пределах 1,0 – 5,5%) был отмечен на медицинские термометры, садовые лопаты и бытовые плиты. Снижение цен в пределах 1,1–3,2% было зафиксировано на резиновые детские сапоги, а также мужские и женские туфли.

В группе услуг населению возросла стоимость проезда в поездах дальнего следования (на 13,9%), санаторно-оздоровительных услуг (на 13,1%) и воздушного транспорта (на 7,7%). Дешевле стала аренда индивидуальных банковских сейфов (на 3,1%). Процентная ставка по потребительским кредитам снизилась на 2,7%. Проживание в гостинице стало дешевле на 1,7%, страхование легкового автомобиля от стандартных рисков – на 1,3%.

По сравнению с декабрем 2018 года потребительские цены в мае 2019-го выросли на 2,5% (продовольственные товары – +3,3%, непродовольственные – +1,7%, услуги – +2,4%).

Василий Хитрых