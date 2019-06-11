Пропаганда ответственного отношения к животным в Перми может получить госфинансирование

Управление по экологии и природопользованию Перми предложило выделить в 2019 году 900 тыс. руб. на проведение мероприятий по пропаганде ответственного отношения к животным через соцсети. Выделение денег предполагается в рамках проекта «Формирование ответственного отношения к животным через современные средства коммуникации. Выделение средств запланировано лишь в 2019 году.

В мэрии Перми не стали комментировать данную поправку к бюджету. Источник в думе сообщил, что этот проект реализуется при поддержке депутата гордумы Ильи Лисняка, управляющего несколькими популярными пабликами в соцсети vk.com.

Господин Лисняк заявил "Ъ-Прикамье", что «комплекс мероприятий по пропаганде ответственного отношения к животным разрабатывался совместными усилиями зоозащитников, администрации Перми и депутатского корпуса». «В этом году предполагается экспериментальный формат, в рамках которого будут опробованы различные каналы коммуникации: наружная реклама, радио, кинотеатры, социальные сети и так далее. Поэтому запланированные средства предназначены информационному пространству в целом, а не конкретным социальным сетям и тем более пабликам в них».