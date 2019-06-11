Более 95 тысяч свердловчан не могут покинуть страну из-за долгов

С начала года управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области вынесло более 95 тыс. постановлений о временном ограничении права выезжать за пределы РФ — на 41 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма долга, по данным ведомства, превышает 30 млрд руб. В общем числе неплательщиков более 12 тыс. человек — должники по алиментам, более 5,5 тыс. человек — должники по ТЭК.

«Временные ограничения на выезд за пределы РФ применяются в отношении должников, имеющих задолженность свыше 30 тыс. руб. Однако, если должник не приступает к погашению задолженности в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда будет наложено при наличии долга свыше 10 тыс. руб.»,— предупредили в пресс-службе ФССП.