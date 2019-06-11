«Ростелеком» подписал соглашение с «Тюменьэнерго» о сотрудничестве в развитии «Цифровой экономики»

Сегодня на XI Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске ПАО «Ростелеком» и АО «Тюменьэнерго» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное автоматизацию энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе телекоммуникационной компании. Соглашение предполагает совместную разработку и внедрение технологий промышленного интернета на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

«Сотрудничество способствует внедрению инновационных технологий, созданию на всех уровнях информационного пространства единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»,— уверен гендиректор АО «Тюменьэнерго» Александр Мелихов. По его мнению, это позволит энергетической компании повысить надежность и качество передачи электроэнергии, сформировать новую инфраструктуру и повысить энергетическую безопасность регионов. «Развитие цифровых технологий в энергетике — одна из самых актуальных и перспективных задач экономики. Сервисы, которые мы предлагаем, уже опробованы в нефтегазовой отрасли и показали свою эффективность»,— подчеркнул директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев.