11 июня, вторник
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Ижевск. Удмуртия

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В Ижевске запретили ночную парковку возле зоопарка

Руководство зоопарка в Ижевске запретило ночную стоянку на гостевой парковке, сообщает пресс-служба учреждения. На территории установят ограничивающие знаки, ночью там будет работать эвакуатор. Причиной запрета стало поведение приезжающих автомобилистов и их пассажиров.

«На протяжении нескольких лет на гостевой парковке зоопарка Удмуртии в ночное время автовладельцами близлежащих домов была организована несанкционированная стоянка транспортных средств. Мы шли автолюбителям навстречу, предоставляли безвозмездно территорию для стоянки. Но в последнее время занимаемая на ночь часть парковки стала претерпевать ряд отрицательных изменений. После закрытия зоопарка здесь в ночное время горожане стали жарить шашлыки, мусорить, оставлять окурки и пустые бутылки, распивать спиртные напитки и устраивать шумные ночные посиделки в автомобиле»,— говорится в сообщении.

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