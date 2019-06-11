В Ижевске запретили ночную парковку возле зоопарка

Руководство зоопарка в Ижевске запретило ночную стоянку на гостевой парковке, сообщает пресс-служба учреждения. На территории установят ограничивающие знаки, ночью там будет работать эвакуатор. Причиной запрета стало поведение приезжающих автомобилистов и их пассажиров.

«На протяжении нескольких лет на гостевой парковке зоопарка Удмуртии в ночное время автовладельцами близлежащих домов была организована несанкционированная стоянка транспортных средств. Мы шли автолюбителям навстречу, предоставляли безвозмездно территорию для стоянки. Но в последнее время занимаемая на ночь часть парковки стала претерпевать ряд отрицательных изменений. После закрытия зоопарка здесь в ночное время горожане стали жарить шашлыки, мусорить, оставлять окурки и пустые бутылки, распивать спиртные напитки и устраивать шумные ночные посиделки в автомобиле»,— говорится в сообщении.