На Кубани составлен рейтинг районов по привлечению инвестиций

Региональные минфин, минэкономики и депинвестиций сформировали рейтинг муниципалитетов по привлечению инвестиций за 2018 год, сообщает пресс-служба администрации края. Первые пять строчек в нем заняли: Новокубанский, Кореновский районы, Новороссийск, Геленджик, Белореченский район (по убыванию). Тройку аутсайдеров инвестиционного рейтинга представляют: Туапсинский, Щербиновский и Мостовский районы.

По словам вице-губернатора Кубани Игоря Галася, рейтинг составлялся на основании таких показателей, как рост доходов бюджета, инвестпривлекательность муниципалитета, уровень развития конкуренции. «По моему мнению, именно рост налогооблагаемой базы, доходов бюджетов в целом показывает, насколько успешно руководители муниципалитетов работают над развитием экономики. Динамика поступления налогов, особенно учитываемых в рейтинге НДФЛ, налога на имущество организаций и спецрежимов, наиболее объективно отражает состояние хозяйствующих субъектов в территориях», – заявил господин Галась.

Пятерка лидеров рейтинга будет простимулирована дотациями из краевого бюджета. Каждый муниципалитет получит по 75 млн руб. в третьем квартале этого года. Куда направить средства, решат местные власти.

Андрей Ульченко