В одном из домов Сочи взорвался газ

Хлопок бытового газа произошел сегодня, 11 июня, в одной из квартир на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Садовой Адлерского района города Сочи. Как уточнили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, возгорания вслед за хлопком не последовало. К месту происшествия были направлены службы оперативного реагирования.

По словам спасателей, хлопок газа нарушил остекление в квартире на первом этаже. Обрушения перекрытия не произошло. Погибших и пострадавших также нет. Из пятиэтажки эвакуировали 30 человек. Проводится дополнительное обследование дома на наличие скрытых повреждений.

На месте работает 27 человек и восемь единиц техники.

Василий Хитрых