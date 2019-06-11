Начальника управления благоустройства Ижевска оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан

Начальника управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска оштрафовали на 5 тыс. руб. за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что начальник управления не дал ответы по всем доводам обращения жильцов одного из домов по ул. Школьная об обеспечении безопасности дорожного движения во дворе дома и на дороге по ул. 5-я Подлесная. Прокурор внес в администрацию соответствующее представление и возбудил в отношении начальника административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения граждан).

Напомним, что в марте 2019 года на должность начальника управления благоустройства администрации Ижевска назначили Ольгу Удалову. Ранее на должность начальника управления временно перевели Роберта Богданова, занимавшего пост замначальника в этой структуре. Их предшественника Александра Килина освободили от должности 19 февраля 2019 года из-за неудовлетворительной работы профильно-отраслевой службы управления.