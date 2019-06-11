Красноярские энергетики вступили в активную фазу ремонтной программы

Специалисты компании «Россети Сибирь» в Красноярском крае вступили в активную фазу ремонтной программы. Традиционно основной объем работ по этому направлению выполняется в конце II – начале III квартала года.

С начала 2019 года энергетики уже успели выполнить в Красноярском крае ремонт 356 единиц оборудования подстанций 35-110кВ, 243 трансформаторных и распределительных подстанции, расчистить 520 га трасс линий электропередачи, отремонтировать более 1400 км воздушных и кабельных линий разного напряжения. Всего на эти цели компания направила 230 миллионов рублей. С наступлением летнего сезона масштаб работ будет существенно расширен.

Всего до конца года запланирован ремонт более трех тысяч единиц оборудования подстанций 35-110 кВ, 1,8 тысяч трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, более пяти тысяч км воздушных и кабельных линий всех классов напряжения. Общий объем ремонтной программы-2019 превышает 620 миллионов рублей.

Все перечисленные работы позволят компании провести на высоком уровне мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-20 годов.