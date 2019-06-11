Уинский район станет муниципальным округом

Земское собрание Уинского района внесло в краевой парламент инициативу о реорганизации в муниципальный округ. В случае одобрения инициативы со стороны краевого парламента, на территории района будет образован единый муниципальный округ с одним представительным органом и главой. Поселения Уинского района потеряют статус самостоятельных муниципалитетов и лишатся собственных советов депутатов. Согласно пояснительной записке, преобразование «осуществляется в целях ускорения социально-экономического развития территории и повышения уровня жизни населения».

Предполагается, что проект будет рассмотрен на июньском пленарном заседании заксобрания. Также парламентарии рассмотрят инициативы о преобразовании в муниципальные округа Гайнского, Кудымкарского, Кочевского, Юсьвинского и Юрлинского районов Коми-округа. Кроме того, планируется рассмотреть закон о сельских старостах, которые будут участвовать в решении вопросов местного значения в сельских населенных пунктах муниципальных округов.

В мае краевые депутаты поддержали инициативы о преобразовании в муниципальные округа Александровского, Березовского и Ординского муниципальных районов Прикамья.