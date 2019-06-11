Белгородэнерго направит почти 300 млн рублей на реконструкцию электросетей

В 2019 году на реконструкцию линий электропередачи (ЛЭП) «Россети Центр Белгородэнерго» направит 295 млн руб., сообщает пресс-служба компании. Модернизация сетей проводится ежегодно в рамках программы техперевооружения и реконструкции, уточнили в «Белгородэнерго». Планируется модернизировать болеее 100 км ЛЭП и около 30 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ в 17 населенных пунктах Белгородской области. Самый значительный объем работ намечен в поселках Ровеньки и Волоконовка — там хотят реконструировать 2,5 и 4,2 км сетей соответственно. Речь идет в частности о монтаже новых проводов и опор. Также работы планирнуется провести в девяти районах региона и облцентре.

Валерия Розбот