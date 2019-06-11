Aurus возглавил гендиректор УАЗа и Ford Sollers

Гендиректор УАЗ и Ford Sollers Адиль Ширинов возглавил компанию-дистрибутора люксовых автомобилей Aurus, пишет РИА «Новости». На этом посту он сменил Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 года. Господин Хильгерт останется в Aurus в качестве советника главы проекта.

В Минпромторге России надеются, что новый гендиректор подготовит компанию к серийному производству автомобилей Aurus на мощностях автомобильного завода в ОЭЗ «Алабуга» , где с 2021 года планируется выпускать до 5 тыс. автомобилей в год, а также организует весь цикл продаж и послепродажного обслуживания автомобилей.

Господин Ширинов окончил Нижегородский институт иностранных языков в 1990 году. Позже получил дополнительное образование в Международном институте менеджмента. До назначения в ООО «Аурус» занимал должности заместителя генерального директора, а также коммерческого директора компании ПАО «Соллерс» и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами. Перед этим он занимался развитием производственных подразделений компании в Татарстане. В мае этого года господин Ширинов стал главой УАЗа, сохранив должность директора СП Ford Sollers. На этом посту он сменил основного владельца и главу ПАО «Соллерс» Вадима Швецова.

“Ъ-Казань”