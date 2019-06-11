Департамент экономразвития Самары возглавил Иван Зотов

Иван Зотов назначен исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары. Он также стал заместителем главы города. Об этом сообщается на сайте самарской администрации.

Назначение произошло в понедельник. Ранее департамент возглавлял Александр Андриянов. В настоящее время он перешел на должность заместителя руководителя организации по общим вопросам. До Александра Андриянова структурой руководила Ирина Панфилова. В понедельник СМИ сообщили о том, что она возглавила Средне-Поволжское управление Ростехнадзора.

Георгий Портнов