В Самаре в День России ограничат движение транспорта

Ограничение движения транспорта будет введено в Самаре в среду в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает правительство Самарской области.

В частности, с 18:00 во вторник до 18:00 (MSK+1) среды будет запрещена парковка транспорта по ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Красноармейской. Также 8:00 до 18:00 в среду планируется ограничение движения по ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Красноармейской.

Кроме того, с 18.00 во вторник будет запрещена парковка транспорта на площади им. Куйбышева. С 18:00 во вторник до 23:00 в среду эта же мера будет действовать по ул. Чапаевской между ул. Красноармейской и Вилоновской и по ул. Шостаковича между ул. Фрунзе и Чапаевской.

Помимо прочего, с 4:00 до 23:00 в среду в Самаре ограничат движение по ул. Чапаевской между ул. Красноармейской и Вилоновской, а также по ул. Шостаковича между ул. Фрунзе и Чапаевской.

Георгий Портнов