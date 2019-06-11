Сотрудника копейской колонии будут судить за получение взяток

Прокуратура Копейска утвердила обвинительное заключение в отношении начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-6. Он предстанет перед судом за совершение преступлений по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.1 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый с 2015-го по 2018 год по просьбе осужденных пронес на территорию исправительного учреждения 69 мобильных телефонов. Общая сумма взяток составила 237 тыс. руб.

Уголовное дело будет рассматривать городской суд Копейска.