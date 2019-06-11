В Сочи остановили вырубку реликтовых сосен рядом с КЗ «Фестивальный»

В олимпийской столице приостановили вырубку реликтовых сосен на верхней приморской набережной возле КЗ «Фестивальный». Как сообщает sochinews.io, осмотр состояния деревьев на месте должна провести комиссия Росприроднадзора, представителей которого ожидают на днях.

По данным издания, территория верхней приморской набережной в Сочи принадлежит одной из подконтрольных миллиардеру Владимиру Потанину структур — ООО «Юниверсити Плаза». Росприроднадзора и МЧС составили акт, который предоставили в сочинскую мэрию, где говорится, что 12 пицундских сосен на данной территории якобы аварийные и подлежат вырубке. Пять деревьев уже снесены, что вызвало общественный резонанс.

Василий Хитрых