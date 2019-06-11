На изготовление новых остановочных павильонов в Перми потратят 7,4 млн рублей

Администрация Перми объявила электронные аукционы на изготовление и установку остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках на территории города Перми. Остановочные пункты должны быть оборудованы стеклами с анти-графитти покрытием, скамейкой, расписанием движения транспорта.

Новые павильоны появятся на десяти остановках, расположенных в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города. Еще на девяти остановках старые павильоны будут демонтированы, отремонтированы и установлены вновь. Остановочные павильоны должны быть установлены в срок не позднее 30 августа 2019 года с момента заключения муниципального контракта.

Общая цена контрактов определена в 7,4 млн руб. Аукционы пройдут 24 июня.