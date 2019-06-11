Один из последних липецких активов группы «Настюша» ушел в конкурсное производство

Арбитражный суд Липецкой области признал местное ООО хлебоприемное предприятие «Набережанское» несостоятельным и ввел на нем процедуру конкурсного производства сроком на полгода. Конкурсным управляющим общества утвержден Виталий Цыгоняев. В суд с требованием признать «Набережанское» банкротом обратился конкурсный управляющий ООО зерновая компания «Настюша», в которую ранее входило хлебоприемное предприятие. По данным «СПАРК-Интерфакс», в разное время владельцами актива были уже ликвидированная структура холдинга «Настюша» ООО «Черноземье-агро», а также проходящие через банкротство АО «Комбифарма» и ЗАО «Союз-торг», владельцем которых напрямую или через цепочку юрлиц числится Александр Кашелевский, но, как считалось, контролировались она владельцем «Настюши» Игорем Пинкевичем.

Напомним, что зерновой дивизион некогда одного из крупнейших зернопереработчиков в России — ООО «Зерновая компания „Настюша“» — в Липецкой области был почти полностью ликвидирован еще в 2014 году. Зерновая компания была частью группы «Настюша» — крупного российского сельскохозяйственного и пищевого холдинга. Проблемы у группы начались в августе 2017 года после ареста господина Пинкевича, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Мария Старикова