Арбитражный суд отказался вводить наблюдение в отношении Utair

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа решил не вводить наблюдение в отношении Utair, как этого требовала компания «Флеш лайт капитал», передает «РИА Новости». «Суд определил отказать во введении наблюдения в отношении авиакомпании Utair. Возвратить "Флеш лайт капитал" из федерального бюджета госпошлину в размере 6 тыс. руб.»,— говорится в решении суда.

Арбитражный суд уточнил, что решение можно обжаловать в течение десяти суток. Разбирательства проходят в рамках разбирательства о банкротстве авиакомпании.

В 2018 году Utair получила 22 млрд руб. убытка. В заключении аудиторской компании E&Y говорилось, что главной причиной формирования отрицательных чистых активов перевозчика «стали убытки прошлых периодов, полученные в результате макроэкономических потрясений в стране в 2014–2015 годах». Кроме того, в 2018 году значительно ухудшилась «конъюнктура российской авиаотрасли», в частности из-за роста цен на авиатопливо и «конкурентного давления на доходные тарифы».

Подробности — в публикации “Ъ” «Utair предлагает растянуть долги».