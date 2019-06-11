В ФК «Краснодар» перешел футболист «Рубина» Руслан Камболов

Футбольные клубы «Краснодар» и казанский «Рубин» согласовали переход в ряды «горожан» игрока сборной России Руслана Камболова. В пресс-службе краснодарского клуба сообщили, что в настоящее время согласованы все детали трансфера игрока в «Краснодар».

«Футболист прошел медицинское обследование, после которого подписал с черно-зеленым клубом личный контракт, действие которого истекает в июне 2021 года. В ближайшее время Руслан Камболов присоединится к своей новой команде и в ее рядах начнет готовиться к старту сезона-2019/2020», - рассказали в ФК «Краснодар».

В минувшем сезоне Камболов сыграл за «Рубин» 29 официальных матчей, в 26 из них выйдя в стартовом составе.

Руслан родился 1 января 1990 года во Владикавказе. С семи лет начал занятия в футбольной школе «Спартак-Алания». В 2004 году Камболов перебрался в столицу, где стал тренироваться в Центре спорта и образования этого клуба. Вскоре его пригласили в дубль «Локомотива». В 2007 году Камболов дебютировал в первенстве дублеров. В сентябре того же 2007 года Руслан провел свой первый матч на уровне Премьер-Лиги, выйдя на замену в концовке игры с «Ростовом», а годом позже в поединке Кубка РЖД поразил ворота лондонского «Челси», защищаемые легендарным Петером Чехом, прямым ударом со штрафного. В начале 2011 года он покинул Москву, подписав контракт с «Нижним Новгородом». В августе того же года стал игроком ФК «Волгарь-Газпром» из Астрахани. Играл за «Нефтехимик» из Нижнекамска (2013 год). Зимой 2014-го подписал контракт с казанским «Рубином». Весной 2015 года Руслан Камболов получил первый вызов в сборную России и с тех пор в ее рядах принял участие в шести матчах.

Василий Хитрых