ФК «Звезда» сходит с полного гособеспечения

В предстоящем сезоне Профессиональной футбольной лиги ФК «Звезда» перейдет на новую схему финансирования — исходя из пропорции «50 на 50», рассказал Properm.ru начальник команды Валерий Волошин. До этого клуб был полностью на гособеспечении — команда и тренерский штаб получали зарплату в госучреждении «Центр спортивной подготовки». Бюджет ФК «Звезда» составлял 45 млн руб. Клуб уже предоставил финансовые гарантии властям края для получения мер поддержки на следующий год, пояснил господин Волошин.

Напомним, к переходу на частное софинансирование клуб начал готовиться еще в прошлом году. Тогда в Перми была зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб „Звезда Пермь“». Учредителями выступили начальник футбольной команды Валерий Волошин, главный тренер «Звезды» Константин Парамонов и старший тренер Алексей Попов. Руководит АНО Валерий Волошин. Организация была создана именно с целью привлечения спонсорских денег.

По такой же схеме работал с минспорта ФК «Амкар» — на каждый бюджетный рубль привлекался частный. Сейчас у «Звезды» два спонсора: ООО «ЛК-Транс» и научно-производственная компания «Химпром».

Ранее сообщалось, что губернатор края Максим Решетников поставил перед игроками «Звезды» задачу выйти в Первую лигу (ФНЛ).