В Екатеринбурге появились граффити в защиту журналиста Ивана Голунова

В ночь с 10 на 11 июня в Екатеринбурге неизвестные нарисовали граффити у гипсовой скульптуры уличного художника, которого недавно установили на пересечении улиц Малышева и Толмачева. Новое граффити находится под баллончиком арт-объекта и создается впечатление, что уличный художник сам нарисовал его. «Молодцы те, кто это придумал. Мы не планировали затрагивать федеральную повестку, а хотели дорисовать на заборе лого Екатеринбурга, но мы не успели это сделать. И в дело вмешалось народное творчество»,— рассказал городскому порталу E1.ru один из авторов арт-объекта.

Кроме того издательский сервис Ridero (основан в Екатеринбурге) выпустил в поддержку журналиста целый сборник его материалов в электронном виде.

Напомним, журналист-расследователь Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве в рамках уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Данное дело получило широкий общественный резонанс. Сам подследственный заявил о том, что его дело было сфабриковано, а наркотики были подброшены. По всей стране прошли пикеты с требованием объективного расследования уголовного дела.