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Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим

Администрация Екатеринбурга отменила особый противопожарный режим, введенный в городе с 26 апреля. Как сообщили в мэрии, такое решение принято из-за «стабилизации пожарной обстановки». Соответствующее распоряжение подписал глава города Александр Высокинский.

«Несмотря на отмену особого противопожарного режима, напоминаем всем жителям уральского мегаполиса о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Не разводите костры в неположенных местах, не оставляйте очаги огня непотушенными, будьте бдительны и внимательны, отдыхая в лесных массивах и коллективных садах»,— говорится в сообщении администрации города.

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