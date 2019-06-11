В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим

Администрация Екатеринбурга отменила особый противопожарный режим, введенный в городе с 26 апреля. Как сообщили в мэрии, такое решение принято из-за «стабилизации пожарной обстановки». Соответствующее распоряжение подписал глава города Александр Высокинский.

«Несмотря на отмену особого противопожарного режима, напоминаем всем жителям уральского мегаполиса о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Не разводите костры в неположенных местах, не оставляйте очаги огня непотушенными, будьте бдительны и внимательны, отдыхая в лесных массивах и коллективных садах»,— говорится в сообщении администрации города.