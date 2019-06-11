Впервые в истории танкисты России и Лаоса проведут совместные учения

Российские военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) впервые в истории примут участие в российско-лаосских учениях танковых подразделений, которые пройдут в текущем году в Лаосе, сообщила пресс-служба округа. Одной из целей учений станет расширение военного сотрудничества между странами, в частности в вопросе борьбы с международным терроризмом.

«Военнослужащие ВВО приняли участие в планирующей конференции с представителями Минобороны Лаосской Народно-Демократической Республики по вопросам организации и проведения учений. Было определено название маневров «Ларос-2019», говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»). Учения планируют провести в декабре этого года.