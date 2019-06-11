Краевые власти могут увеличить софинансирование проектов инициативного бюджетирования

Совет муниципальных образований Пермского края внес в заксобрание поправки к закону «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае». Согласно пояснительной записке, предлагается увеличить долю софинансирования проектов инициативного бюджетирования со стороны регионального бюджета с 50% до 75% для муниципалитетов, не получающих дотации из краевой казны. А долю софинасирования со стороны жителей и бизнеса, напротив, уменьшить с 50% до 25%. По словам инициаторов проекта, это позволит «обеспечить схожие условия для всех жителей Пермского края вне зависимости от места их проживания». Скорее всего, проект будет рассмотрен краевым парламентом на июньском пленарном заседании.

Региональный закон об инициативном бюджетировании принят в 2016 году по инициативе краевого парламентария (сейчас депутата Госдумы РФ) Алексея Бурнашова. Программа финансирования проектов предусматривает несколько источников денежных средств: денежные средства бюджета Пермского края, местного бюджета, средства населения муниципального образования, а также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Сейчас максимальный размер субсидии из краевого бюджета на реализацию таких проектов для дотационных муниципалитетов составляет 90%, для не дотационных территорий - 50%.