«Ведомости» узнали о выходе «Яндекса» в дополненную реальность

Российская интернет-компания «Яндекс» планирует запустить сервис Sloy, построенный с технологиями дополненной реальности, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя «Яндекс.Дзена». По его словам, сервис поможет пользователям примерить на себя виртуальные аксессуары и маски, а также предложит обсудить моду друг с другом.

Представитель компании отметил, что сервис сможет автоматически опознавать виды одежды на героях видеороликов, которые снимут и просмотрят пользователи. Sloy в своем интерфейсе предложит пользователям ленту рекомендованных видео, сканирование одежды, рекомендуемые подписки, камеру и профиль самого пользователя. Сейчас сервис проходит бета-тестирование на сотне приглашенных модных экспертов. Первые внешние пользователи смогут воспользоваться Sloy летом, а публичная демонстрация приложения состоится в сентябре.

Ранее коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков рассказал, что компания согласилась снова начать делиться с измерителем Mediascope данными о своей аудитории, которые не предоставляла последние полгода. Интернет-компания обсуждает варианты измерений медийной рекламы, позволяющие соблюсти приватность данных.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Яндекс" заверит аудиторию».