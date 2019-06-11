Голикова оценила членство России в ЦЕРН в $115 млн в год

Полноправное членство России в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) будет стоить около $115 млн в год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она добавила, что соглашение об участии России во второй фазе модернизации Большого адронного коллайдера будет готово к середине 2020 года.

«По всем переговорам, которые сегодня прошли, в том числе с руководством ЦЕРНа, мы видим прямую заинтересованность в том, чтобы Россия была полноправным участником»,— сказала госпожа Голикова, отметив, что сейчас РФ имеет статус особого наблюдателя (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, рассчитанная стоимость зависит от валового внутреннего продукта страны.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти намерены участвовать и во второй фазе модернизации Большого адронного коллайдера. По его мнению, это поможет создать подходящие условия для продолжения работы российских физиков в ЦЕРНе.

О российском присутствии в ЦЕРНе — в публикации журнала «Огонек».