Москалькова сообщила о резком росте жалоб на избиения заключенных сотрудниками ФСИН

Количество жалоб на применение силы и спецсредств сотрудниками уголовно-исправительной системы (УИС) резко возросло в 2018 году, говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2018 год, опубликованном в «Российской газете». Отмечается, что больше всего жалоб от осужденных поступает на необоснованные избиения сотрудниками ФСИН.

«В 2018 году резко возросло количество жалоб на применение сотрудниками УИС физической силы и специальных средств (на 83%), которое указывает на сохранение острых проблем, связанных с обеспечением законности в действиях персонала учреждений ФСИН России»,— говорится в докладе. Кроме того, по данным омбудсмена, в 2018 году поступили 152 подобные жалобы, что практически в два раза превышает показатели прошлого года (в 2017 году было 83 обращения).

В докладе отмечено, что остаются случаи необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел при нарушениях прав в УИС. Так, по данным Генпрокуратуры РФ, за девять месяцев 2018 года было отменено 317 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, «что значительно превысило их количество за весь 2017 год (245) и почти вдвое больше, чем за 2016 год (162)».

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний России предоставила “Ъ” статистику по насилию в колониях и других учреждениях УИС. Количество нападений заключенных на сотрудников службы оказалось в 20 раз больше случаев неправомерного применения силы со стороны представителей ФСИН, и оно растет. Правозащитники указывают, что данные не полностью отражают реальность: у заключенных мало шансов зафиксировать полученные травмы и подкрепить жалобы доказательствами.

Подробнее — в материале “Ъ” «ФСИН терпит побои от заключенных».