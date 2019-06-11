Мэрии все не сносится

Власти Уфы пытаются пересмотреть условия договоров с арендаторами земель на остановках общественного транспорта, которые передавались в 1990-е годы для реконструкции остановочных павильонов. В итоге на этих участках появились торговые капитальные объекты. В конце прошлой недели администрация Советского района Уфы проиграла компании предпринимателя Рауля Шарифуллина иск о сносе самовольно построенных киосков на остановке «ТК Центральный». Арбитражные суды трех инстанций признали правоту арендатора, но власти еще рассчитывают на пересмотр дела. Юристы таких перспектив не видят.

Три инстанции арбитражного суда отказали администрации Советского района Уфы в иске о признании самовольными постройками и сносе трех киосков возле остановки транспорта «ТК Центральный». Претензии мэрии адресованы к компании «Профстандарт», принадлежащей физлицам Галине Маркосьян, Раулю и Ирине Шарифуллиным, владеющим киосками с 2016 года. Площадь торговых помещений — 100 кв. м. Как следует из данных картографических сервисов, они сдаются в аренду салонам сотовой связи и микрофинансовым организациям.

В суде представители администрации заявили, что еще в декабре 2010 года зарезервировали земли, на которых стоят киоски, для муниципальных нужд. Для каких именно, в материалах дела не уточняется.

В 2016 году мэрия потребовала от владельцев киосков их снести, но компания это требование не исполнила. Основным аргументом властей в суде был тот, что участки возле остановки никогда не предоставлялись для размещения на них капитальных торговых объектов.

Как следует из материалов дела, ТОО «Курай», связанное с Раулем Шарифуллиным и Рустемом Габдрахмановым, получило в аренду у мэрии 1,6 тыс. кв. м земли у дома №3 по улице 50-летия Октября в 1995 году для строительства остановочного павильона, совмещенного с торговым киоском. Срок аренды в материалах дела не уточняется. В 1998 году мэрия согласилась увеличить площадь аренды до 2,6 тыс. кв. м. Администрацией города тогда руководил Фидус Ямалтдинов. В том же году мэрия дала «Кураю» разрешение на строительство у остановки «Центральный рынок» комплекса магазинов. Капитальные киоски площадью 100 кв. м были построены и введены в 2000 году. Акты ввода и приемки подписывал тогдашний глава администрации Советского района Рамил Дильмухаметов.

Арбитражный суд Башкирии отказался признать объекты самовольной постройкой в ноябре 2018 года. Он указал, что вид разрешенного использования арендованных участков — «под магазины» — совпадает с видом их фактического использования. Кроме того, указал суд, ТОО «Курай» получало у мэрии разрешение на строительство зданий.

В апелляции администрация пыталась доказать, что капитальные объекты на этих участках не были предусмотрены проектами планировки и межевания квартала, что они «препятствуют свободному доступу к коммуникациям и создают угрозу аварийных ситуаций». Однако суд счел, что это не основание для пересмотра дела. Арбитражный суд Уральского округа в прошлую пятницу оставил решение в силе.

Это не единственный спор городских властей с «Профстандартом». В рамках другого судебного процесса управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы пытается признать отсутствующим право собственности компании на торговые помещения у остановки «ТК Центральный». Власти также требуют расторгнуть договор аренды и обязать арендатора получить за них выкупную стоимость. Ближайшее заседание назначено на 24 июня. Другие детали этого разбирательства в материалах дела пока не раскрываются.

В администрации Советского района Уфы вчера сообщили, что арендатор участков «нарушает права и законные интересы истца не только как собственника земельных участков, но и как органа, уполномоченного защищать публичные интересы неперсофиницированного круга лиц».

В администрации не исключают, что подадут жалобу в Верховный суд РФ.

Получить комментарии руководства «Профстандарта» вчера не удалось: телефон компании, указанный в открытых источниках, не отвечал.

Отметим, что Рауль Шарифуллин и Рустем Габдрахманов являются собственниками и других торговых объектов на остановках общественного транспорта, например, возле остановки «Спортивная» (на стороне, ведущей к ТЦ «Башкирия»). Постройку площадью 420 кв. м мэрия Уфы пыталась признать самовольной, но в июле 2018 года проиграла в первой инстанции арбитражного суда. Также Раулю Шарифуллину принадлежит недострой торгового центра за остановкой «50 лет СССР» между домами №45 и №47. В этом случае предприниматель брал землю для реконструкции остановочного павильона, а в итоге положил фундамент под ТЦ площадью около 4,6 тыс. кв. м. Предприниматель пытается в суде обязать мэрию продлить договор аренды участка, но проиграл в двух инстанциях.

По мнению юриста юридического департамента компании «Амулекс» Марины Филипповой, пересмотреть отказ суда в сносе киосков возле остановки «ТК Центральный» нереально. «Суд указал, что здания, о сносе которых просит районная администрация, были построены раньше, чем сформированы земельные участки. Их строительство велось с соблюдением требований законодательства, действовавшего на тот момент»,— заключила эксперт.

Булат Баширов