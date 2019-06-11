Продажа как по маслу

ООО «Агора» выставило на торги имущество банкротного предприятия ООО «Фирма „Лига“». Имущество обременено залоговыми правами (ПАО) Банка ВТБ. С аукциона продадут четыре земельных участка и движимое имущество. Общая начальная стоимость имущества составляет приблизительно 406 млн руб. ООО «Фирма „Лига“» признано банкротом в августе 2018 года. Эксперты отмечают стагнацию отрасли по производству масла и говорят о консолидации рынка. По их мнению, имущество должника может быть выкуплено крупным игроком.

По поручению конкурсного управляющего ООО «Фирма „Лига“» Романа Волохова на торги выставлено имущество банкротного предприятия, обремененного залоговыми правами (ПАО) Банка ВТБ. С аукциона планируют продать четыре земельных участка, один из них находится в собственности компании, еще три — в аренде. Их начальная цена составляет 401 млн руб. Отдельными лотами на аукцион выставлены транспортные средства, товарные знаки, технические здания, ангары, резервуары для хранения масла, производственное оборудование. Это имущество оценили в 5,2 млн руб. Общая заявленная стоимость лотов (около 406 млн руб.) совпадает с суммой, ранее определенной оценщиком. Организатором торгов является ООО «Агора».

ООО «Фирма „Лига“» Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом в августе 2018 года. С заявлением о признании общества банкротом обратился представитель АКБ «Инвестиционный торговый банк». Также в список кредиторов вошли ООО ОП «Паладин-ЮГ», ООО «Вист», ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», ООО «РТИТС», ООО «ТоргОптСервис», минэконом Краснодарского края, ПАО «БАНК ВТБ», ОАО «Ростелеком», АО «Жировой комбинат», ООО «Агрофирма „Волготрансгаз-Ейск“. Общий долг компании перед кредиторами составляет около 400 млн руб.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фирма „Лига“» зарегистрировано 29 декабря 1994 года. Уставный капитал составляет 156,2 млн руб. Основной вид деятельности компании — производство нерафинированных растительных масел и их фракций под маркой «Дубрава». Головная компания — ЗАО «Мономах» (доля в УК — 84,41%), совладельцем также является Евгений Титов с долей в УК 15,59%. Выручка компании от продаж в 2016 году составила 1,15 млрд руб., валовая прибыль — 4,3 млн руб., чистый убыток — 859 млн руб.

Как сообщается на сайте ЗАО «Мономах», компания — ООО «Фирма „Лига“» работала на масложировом рынке с 1990 года и специализировалась на производстве сырого и рафинированного растительного масла, а также на производстве маргаринов и спецжиров для кондитерской и молочной промышленности. В состав компании входит два маслоперерабатывающих завода в пос. Ахтырский Краснодарского края и Глубокинский МПЗ в Ростовской области, два собственных элеватора, две маслобазы. Также в состав холдинга входит Московский маргариновый завод. Мощность завода в Ахтырске составляла около 6 млн литров в месяц фасованного масла в ассортименте в различной весовой категории.

В ООО «Фирма „Лига“» не ответили на запрос „Ъ-Кубань“. Отраслевые эксперты ранее заявляли, что финансовые проблемы компании вызваны неэффективным управлением в условиях высокой конкуренции на рынке.

По словам гендиректора Центра «Совэкон» Андрея Сизова, сложности у маслоперерабатывающих заводов в последние годы не редкость. «Рентабельность в секторе снижается, и мелким игрокам выживать непросто, на рынке происходит консолидация. Хотя именно на Кубани близость к маслоналивным терминалам и близость порта в Новороссийске дают преимущество»,— говорит эксперт.

Ведущий эксперт рынка масличных культур Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько отмечает, что все масличные культуры не первый год являются экспортно ориентированными. «Около половины всей продукции, полученной от сои, рапса, подсолнечника, а льна и вовсе до 85%, отправляется за рубеж. То есть на внутреннем рынке компании не развернуться, а для экспорта необходимо иметь большие мощности и возможность гибкого ценообразования»,— пояснил господин Хотько.

По мнению эксперта масличного рынка Юлии Князевой, имущество компании могут купить другие маслоперерабатывающие предприятия. «Вполне возможно, что кто-то из них захочет приобрести полностью имущество должника и снова открыть производство. Ахтырск — очень удобное место в плане логистики. Правда, есть два вопроса: первый — стоимость, и второй и главный — тот факт, что имущество находится в залоге. Это может повлиять как на цену, так и в принципе на желание участвовать в аукционе»,— пояснила госпожа Князева.

Елена Рыжкова