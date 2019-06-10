Вооруженный липчанин задержан в отделении Сбербанка

В Липецке задержан 42-летний местный житель, который вечером 10 июня «взял в заложники сотрудников отделения Сбербанка на улице Шерстобитова», сообщили в обладминистрации. По ее данным, он вошел в отделение банка «с предметом напоминающим пистолет». После переговоров с полицией мужчина сдался.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что никто из сотрудников не был взят в заложники: «Факт попытки нанесения ущерба банку и взятия сотрудников в заложники не подтверждается. Вооруженный мужчина был задержан, мотивы его противоправных действий устанавливаются. Зона 24/7 банка, где произошел инцидент, работает в штатном режиме».

Сейчас липчанин находится в седьмом отделе полиции управления МВД в Липецке. По данным полиции, на которые ссылается обладминистрация, задержанный объяснил свои действия тем, что «с него банк снимал алименты, и он решил так отомстить Сбербанку».

«Следственные органы ведут проверку, будет дана правовая оценка действиям мужчины и принято процессуальное решение»,— отметили в обладминистрации. В полиции инцидент пока не комментировали.

Источник “Ъ-Черноземье”, близкий к проверке, описал произошедшую ситуацию как «пьяный дебош взрослого сына, у которого оказался пистолет (при этом не ясно, было ли это настоящее оружие), с матерью у банкомата»: «В заложники никто никого не брал».

Сергей Калашников