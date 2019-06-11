Назначен новый директор Пермского бизнес-инкубатора

Исполняющим обязанности директора МКУ «Пермский центр бизнеса» стал Руслан Хабибуллин. До назначения руководителем господин Хабибуллин был одним из спикеров в бизнес-инкубаторе и бизнес-тренером. Согласно «СПАРК¬–Интерфакс» он приступил к работе с 21 мая этого года.

Также Руслан Хабибуллин является гендиректором ООО «Бизнес-Рост» и совладельцем ООО «Профи кадры» и «Самспорт». ООО «Бизнес-Рост» и ООО «Профи кадры» зарегистрированы в Перми и занимаются консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. ООО «Самспорт» зарегистрировано в Самаре и в 2013-2014 годах занималась поставками спортивного инвентаря и экипировки. Господин Хабибуллин приобрел 100% компании в 2016 году. Сейчас в качестве основного вида деятельности компании указана «деятельность предприятий общественного питания».

МБУ «Центр развития бизнеса» был создан в 2011 году для управления городским бизнес-инкубатором. Место директора учреждения стало вакантно после увольнения предыдущего руководителя Андрея Новикова по собственному желанию в конце апреля этого года.