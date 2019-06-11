Военный прокурор требует обязать Минобороны провести капремонт гарнизонного госпиталя

Военный прокурор Пермского гарнизона обратился в Ленинский райсуд с иском к министерству обороны РФ. Как следует из пресс-релиза суда, прокурор просит обязать министерство провести обследование и капитальный ремонт здания по улице Петропавловская,9, которое является памятником регионального значения «Дом воинского присутствия». Сейчас, по данным источников, там находится гарнизонный военный госпиталь. Ранее в ходе проверки надзорный орган установил, что цоколь, стены, фасады, кровля, полы, перегородки, окна, двери, внутренняя отделка, система отопления и канализация требуют капитального ремонта. Вместе с тем обследование здания по заказу Минобороны не проводилось, государственные контракты на капитальный ремонт в здании не заключались.