Годовое техобслуживание автобусов Volgabus оценили в 34,7 млн рублей

МУП «Пермгорэлектротранс» объявил открытый конкурс на оказание услуг по техническому обслуживанию дизельных и газовых автобусов марки «Volgabas». Согласно порталу госзакупок, начальная (максимальная) цена договора – 34,7 млн руб. Обеспечение заявки составляет 347 тыс. руб. Согласно техническому заданию, услуги должны быть оказаны в течение 12 месяцев. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 14 июня, подведение итогов состоится 21 июня.

Ранее «Пермгорэлектротранс» приобрел 85 автобусов Volgabus для работы на 8 маршрутах. Как отмечали в мэрии Перми закупка производилась в рамках проекта новой транспортной модели, направленной на повышение качества обслуживания, уровня безопасности общественного транспорта, а также транспортной доступности для маломобильного населения.