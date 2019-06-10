Вторую очередь эспланады пермские власти откроют к сентябрю

Сегодня губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал готовность построенного фонтана на эспланаде (квартал № 68). Напомним, объект был построен на средства Сбербанка, его тестовый запуск состоялся еще в конце октября прошлого года. Официальное открытие запланировано на 12 июня, День города.

Источник в мэрии сообщил, что во время инспекции стороны договорились, как стороны будут открывать построенный объект. Также городские власти доложили, что вторая часть эспланады – кафе и амфитеатр - будет открыта к сентябрю.

Отметим, что в проект бюджета города на 2019-2021 годы мэрией внесена поправка о выделении 4, 5 млн руб. на техническое обслуживание фонтана в квартале № 68. Данные расходы предлагается выделить только лишь в 2019 году.

Источник в мэрии пояснил, что это расходы на все фонтаны Перми и только на три летних месяца. Затраты на следующий год будут обозначены позднее, добавил он.