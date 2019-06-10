Дошло до суда дело о неуплате 18 млн рублей налогов воронежскими продавцами фруктов

Управление СКР по Воронежской области направило в суд уголовное дело в отношении директора местной компании и его отца, обвиняемых в уклонении от уплаты около 18 млн руб. налогов. По словам источника “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах, речь идет о 28-летнем гендиректоре ООО «Азфрукт» Рагаиле Азизове и его отце, 51-летнем Фазаиле Азизове. «Азфрукт» занимался в Воронеже оптовой торговлей фруктами и овощами, сейчас компания ликвидируется через банкротство.

По версии следствия, господа Азизовы обвиняются в уклонении уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.

По сообщению СКР, в документы ООО «Азфрукт» 2015 и 2016 годы были внесены заведомо «ложные сведения о правах на уменьшение налогооблагаемой базы по НДС». В СКР отметили, что уголовное дело было возбуждено по материалам региональных управлений МВД и ФСБ, а также данных налоговой проверки. Обвиняемые вину не признают. Их имущество арестовано.

Ранее уже доходило до суда другое дело в отношении Фазаила Азизова по аналогичной статье, только тогда он выступал в нем в статусе гендиректора тоже торгующего овощами ООО «Фруттис». Объем ущерба бюджету оценивался в более 23 млн руб. В СКР отметили, что «старший из фигурантов нового дела ранее судим за аналогичное преступление».

Сергей Калашников, Андрей Прах