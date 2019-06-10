СКР возбудил дело о хищении железнодорожниками в Воронеже благотворительных денег ВТБ

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения порядка 600 тыс. руб., выделенных банком ВТБ на поездку воспитанников Юго-Восточной железной дороги в Москву (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил собеседник в правоохранительных органах региона. Речь идет о благотворительных экскурсиях на ретропоезде, которые состоялись в августе прошлого года.

По предварительным данным, на эти цели банк выделил порядка 2 млн руб. Деньги были перечислены автономной некоммерческой организации «Театральный центр “Никитинский”», которая базируется во дворце культуры железнодорожников. Однако на деле, как считает следствие, на организацию экскурсий пошло лишь 1,4 млн руб., остальная сумма была похищена. Как уточнил собеседник, сегодня на допросе в СКР побывали первый заместитель начальника ЮВЖД по экономике, финансам и корпоративной координации Александр Деев, а также экс-директор ДК Железнодорожников Михаил Кунаковский. Обвинение им предъявлено не было, однако собеседник не исключил, что они могут стать фигурантами данного дела.

Андрей Прах