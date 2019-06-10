Бывший глава волгоградского СКР задержан по делу о покушении на губернатора

Экс-глава следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области задержан по делу о покушении на губернатора, сообщается на сайте СКР. Имя не уточняется.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, задержание происходило в рамках «планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе в собственных рядах».

Напомним, покушение на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова произошло в ночь с 15 на 16 ноября 2016 года. В конце мая по подозрению в причастности к нему ФСБ задержала криминального авторитета Евгения Ремезова. По делу всего проходят пять человек.

Господин Бочаров назвал случившееся «преступлением», у которого есть не только исполнители, но и организаторы.

Подробнее — в материале “Ъ” «Покушение на губернатора нашло обвиняемых».