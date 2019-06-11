ВТБ поторгует зерном

Планы ВТБ по созданию единого зернового оператора близки к завершению. Группа стала владельцем контрольной доли в компании «Мирогрупп ресурсы», которая входит в десятку крупнейших экспортеров зерна.



О том, что ВТБ стал владельцем контрольной доли в «Мирогрупп ресурсы», глава ВТБ Андрей Костин сообщил в пятницу в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Его слова передал Bloomberg. Размер доли и стоимость сделки господин Костин не раскрыл.

«Мирогрупп ресурсы» — один из крупнейших российских экспортеров зерна. По данным «Русагротранса», в прошлом сезоне он был седьмым в стране по объему поставок (1,94 млн т). Согласно ЕГРЮЛ, его единственный владелец — Андрей Долуда, который считается сыном вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуды. Ранее 50% «Мирогрупп ресурсы» владела группа «Дело» Сергея Шишкарева.

ВТБ создает единого зернового оператора, о чем “Ъ” рассказывал в феврале. В августе 2018 года банк выкупил 22,25% Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), затем нарастив долю до 33,18%. В феврале 2019 года ВТБ приобрел 50% минус одну акцию Объединенной зерновой компании (ОЗК), которая, в свою очередь, контролирует 51% НКХП. Таким образом, ВТБ приблизился к полной консолидации комбината. В том же месяце банк выкупил у Новороссийского морского торгового порта Новороссийский зерновой терминал. Кроме того, ВТБ договорился о покупке контрольного пакета ГК РТК, в которую входит крупнейший оператор по перевозке зерна железной дорогой — «Русагротранс».

Аналитики и источники “Ъ” на рынке полагают, что, консолидировав зерновые активы, ВТБ продаст их стратегическому инвестору, в том числе, возможно, новому для рынка игроку.

Один из участников рынка при этом отмечает, что механизм работы единого оператора не ясен, но опасается проблем для других зерновых терминалов и «риска влияния на цены».

По мнению директора «Совэкона» Андрея Сизова, собранные ВТБ активы могут заинтересовать иностранных инвесторов, прежде всего из Азии. Вероятно, полагает он, покупатель будет не один: в совокупности это огромный актив даже для крупных международных торговых домов. Господин Сизов допускает, что у ВТБ уже есть претендент — сейчас самый подходящий момент для продажи активов. На фоне рекордного экспорта зерна в прошлом сезоне ставки за перевалку достигли максимальных значений и сегодня находятся на уровне около $25 за тонну, с замедлением темпов поставок доходы операторов будут снижаться. Если же, отмечает эксперт, участие ВТБ в НКХП, НЗТ и ОЗК приведет к созданию некой госкомпании, это грозит снижением конкуренции между владельцами терминалов, ростом ставок за перевалку и снижением доходов сельхозпроизводителей.

Анатолий Костырев, Санкт-Петербург