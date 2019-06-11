Над Амуром деньги ходят хмуро

Как стало известно „Ъ“, участники событий на острове Даманский в марте 1969 года судятся с властями, добиваясь выплат и компенсаций морального ущерба. Проблема возникла изза того, что ветеранов боевых действий, в том числе награжденных орденами и медалями, еще в 1980-е годы признали участниками Великой Отечественной войны, выдав соответствующие удостоверения, а сейчас отделения пенсионного фонда отказывают им в выплатах ко Дню Победы, ссылаясь на то, что они не соответствуют положениям указа президента, а сами истцы во время Второй мировой войны еще не родились.

По данным „Ъ“, иски ветеранов событий на Даманском, со дня которых в этом году исполнилось 50 лет, рассматривали, в частности, суды Амурской, Иркутской, Вологодской и Томской областей, а также Хабаровского и Алтайского краев. Податели заявлений требовали признать незаконным отказ региональных управлений Пенсионного фонда России (ПФР) в назначении им единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб., которую, как полагают ветераны, они должны были получить в соответствии с указом президента Владимира Путина ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Истцы требовали, чтобы суды обязали ПФР произвести выплаты. При этом некоторые из них настаивали, что-бы фонд компенсировал им в размере до 100 тыс. руб. моральный ущерб, вызванный первоначальным отказом, а кроме того, возместил затраты на адвокатов.

В обоснование своих требований ветераны указывали, что еще в декабре 1982 года (когда во главе СССР стал Юрий Андропов, возглавлявший в 1969 году Комитет госбезопасности СССР, которому подчинялись погранвойска) им были выданы удостоверения участников Великой Отечественной войны (ВОВ), в соответствии с этим статусом они и претендовали на выплаты.

Представители ответчика — ПФР, ссылаясь на то, что в соответствующем указе президента ветераны Даманского не указаны, а сами истцы во Второй мировой войне физически участвовать не могли, поскольку в большинстве своем родились уже после ее завершения, просили суды отклонить требования заявителей.

Часть исков ветеранов суды признали обоснованными. Так, например, было удовлетворено заявление бывшего инструктора служебных собак сержанта-пограничника Ивана Ларичкина, получившего ранение на Даманском и орден Красной Звезды в награду. Отметим, что его непосредственное участие в боях против «китайских провокаторов», как указано в судебном решении, подтвердило льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные для данной категории лиц. Указ же президента, на который ссылаются ответчики в лице ПФР, как решили суды, не содержит указание об ограничении круга лиц, имеющих право на получение единовременной выплаты, только теми, кто непосредственно проходил военную службу и принимал участие в боевых действиях в период ВОВ. Документ распространил выплаты и на тех, кто принимал участие в боевых операциях по ликвидации «националистического подполья» на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии до 31 декабря 1951 года. В итоге суды обязали ПФР заплатить по 10 тыс. руб. ветеранам, а заодно возместить судебные расходы.

Большинство других заявителей, среди которых оказались, например, руководители хабаровской общественной организации «Даманцы», в качестве артиллеристов участвовавшие в событиях 1969 года, и курсанты школы сержантского состава пограничного отряда, которых отправили на усиление в район боев, суды по тем же основаниям оставили без выплат.

В ПФР „Ъ“ сообщили, что его управления лишь исполняют соответствующие указы по выплатам, а сами документы, обусловливающие их, не относятся к компетенции фонда. В судах „Ъ“ не смогли объяснить, почему одинаковые требования участников одних и тех же событий удовлетворялись по-разному.

Николай Сергеев